Basket, Serie A: la capolista Trento cade a Trapani. Ko anche Virtus Bologna e Milano

Bologna, 15 dicembre 2024 – L’undicesimo turno del campionato di Serie A di basket ha portato diversi risultati a sorpresa: il più clamoroso, per certi versi, è stato il 107-99 con cui la matricola Trapani Shark ha inflitto il primo ko dopo dieci vittorie alla capolista Dolomiti Energia Trentino, conquistando allo stesso tempo il sesto sigillo consecutivo e portandosi a -2 in classifica dai bianconeri: decisivo per i siciliani, che hanno sparigliato le carte in tavola con un parziale di 10-0, è stato il contributo fornito da Amar Alibegovic, mattatore assoluto con un bottino finale di 30 punti conditi con 7 rimbalzi. Due punti che fanno balzare gli uomini di coach Repesa al secondo posto in coabitazione con la Germani Brescia che non ha fatto sconti al fanalino di coda Napoli Basket, infliggendogli il decimo ko con un 97-84 finale: il match è stato di fatto a senso unico perché i biancoblù hanno schiacciato sul pedale dell’acceleratore già nel primo quarto, nel quale hanno segnato ben 31 punti e si sono costruiti un cuscinetto di vantaggio di 10 lunghezze che hanno saputo conservare rimpinguandolo fino al +13. In grande evidenza, tra i lombardi, Amedeo Della Valle con 17 punti e l’accoppiata Ivanovic-Burnell (15 punti a testa).

Dietro rallenta la Virtus Segafredo Bologna che, reduce dal ritorno successo in Eurolega contro il Baskonia, è stata battuta in casa dalla Pallacanestro Trieste 78-70: priva di Shengelia e Belinelli, tenuti a riposo da coach Ivanovic – alla prima in campionato sulla panchina bianconera – la compagine bianconera ha ingaggiato un lunghissimo testa a testa con i giuliani che si presentavano all’appuntamento senza Brown e che sono rimasti a gara in corso senza Valentine, espulso per doppio tecnico nel corso del primo tempo. A spezzare l’equilibrio sono state le triple nel finale di Colbey Ross, miglior realizzatore con 19 punti e dato in forse fino a prima del match.

Fa rumore anche la terza sconfitta di fila dell’EA7 Emporio Armani Milano, che continua ad andare a due velocità opposte tra Eurolega e campionato: l’Olimpia è caduta nel derby lombardo contro l’Openjobmetis Varese, che si è imposta per 94-92: sospinta dai 17 punti dell’ex di serata Keifer Sykes, Varese ha di fatto sempre condotto il match arrivando a toccare anche 13 lunghezze di vantaggio per poi contenere il tardivo rientro di Milano. Tra le squadre più in forma del momento c’è poi sicuramente la Nutribullet Treviso, che ha inanellato la quinta vittoria di fila piegando 87-84 la Vanoli Cremona grazie a una tripla a fil di sirena di Ky Bowman, protagonista con 23 punti.

Bene anche Reggio Emilia, che ha sbancato Sassari 79-72 agganciando a quota 16 punti la Virtus Segafredo Bologna: sul successo dei biancorossi emiliani ci sono i timbri della difesa, che nella ripresa ha concesso solo 30 punti agli avversari, e di Cassius Winston (22 punti). Infine, ci sono da segnalare i successi negli anticipi della Bertram Derthona Tortona, che ha battuto 89-82 l’Umana Reyer Venezia e della Givova Scafati, tornata a gioire dopo aver superato 107 l’Estra Pistoia dopo ben due tempi supplementari.