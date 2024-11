Basket, Serie A: Scafati torna al successo nel segno di Gray e Sorokas

Scafati, 16 novembre 2024 – Tra le mura amiche della Beta Ricambi Arena, la Givova Scafati riesce a riscattare prontamente il pesante scivolone contro Treviso e a ritrovare la via del successo battendo l’Openjobmetis Varese 94-85. La svolta è arrivata dopo tre quarti giocati sul filo dell’equilibrio, quando i campani hanno allungato il passo grazie al loro ottimo lavoro difensivo, piazzando un 27-14 di parziale che non ha lasciato scampo a Varese. A trascinare i gialloblù a questa vittoria che li proietta a quota sei punti in classifica – due in più di quelli di Varese – ci hanno pensato un chirurgico Rob Gray, autore di 24 punti (13 siglati già al suono della prima sirena) con un ragguardevole 10/15 nel tiro da due, e l’ex di serata Paulius Sorokas, il quale ha chiuso con un bottino personale di 18 punti, siglando anche la tripla che ha permesso alla Givova di prendersi l’inerzia del match. Più che positiva, però, anche la prova di Kruize Pinkins (15 punti e 7 rimbalzi). È invece Jaylen Hands con 23 punti a guidare il tabellino di una Varese che non ha saputo dare continuità a quanto fatto vedere nei primi 20’ di gara. Doppia cifra, sempre sul fronte biancorosso anche per Davide Alviti (15 punti), Justin Gray (14 punti) ed Akobundu-Ehiogu, mentre Alex Tyus – all’esordio con la casacca della Openjobmetis – ha raccolto sì 8 rimbalzi ma prodotto due soli punti.

La cronaca della gara

Grazie a un Gray apparso sin da subito molto ispirato, la Givova ha potuto ribattere colpo su colpo a una Varese che ha trovato in Hands e Alviti le punte di diamante di un gioco abbastanza corale. A mettere il punto esclamativo sul primo quarto ci ha poi pensato Zanelli che, da oltre l’arco del tiro da tre punti, ha fissato il punteggio sul 27-25 al suono della sirena. Pronta è arrivata la medesima controrisposta della Openjobmetis che, sempre con il tiro dalla lunga distanza, si è portata al comando delle operazioni nonostante un Sorokas vero e proprio baluardo offensivo della formazione guidata da coach Nicola. Dal -7 (41-48), la Givova si è spinta fino al -1 di metà gara. Al rientro dagli spogliatoi è quindi arrivato l’illusorio sorpasso del "solito" Sorokas ma Varese ha tenuto i nervi saldi e ha immediatamente ripreso il comando delle operazioni ed entrare nei 10’ conclusivi con un tesoretto di vantaggio di quattro lunghezze (71-67). Un gap che non è bastato a proteggere la squadra ospite dalla salita in cattedra di Scafati, capace nei 10’ conclusivi di cambiare passo a partire dalla difesa: i canestri di Gray e Sorokas – autore della tripla del sorpasso scafatese – hanno fatto il resto, permettendo alla Givova di sciogliere le briglie anche in attacco. Varese, dall’altra parte, ha invece iniziato ad accusare il colpo e un calo di energie, e alla fine si è spenta sotto i colpi di Stewart, Gray e Akin, i quali hanno messo la loro firma sulla definitiva fuga verso la vittoria della compagine gialloblù, la quale ha potuto agganciare in classifica Pistoia e Venezia.