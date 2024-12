Scontro salvezza al PalaRadi: Vanoli Cremona sfida Pallacanestro Varese

Chiamata salvezza al PalaRadi alle ore 20, ma a rispondere sarà solo una tra la Vanoli Cremona padrona di casa e la Pallacanestro Varese.

Sono 30 i precedenti tra le squadre con 27 gare di stagione regolare, due di Supercoppa e una di Coppa Italia. Il bilancio è a favore dei biancorossi per 18-12, ma a Cremona sono avanti i padroni di casa per 10-5.

La Vanoli è in grande emergenza. Eboua è stato ceduto a Trapani e Tariq Owens, ex di serata, è in dubbio.

"Abbiamo bisogno di continuare con il percorso che abbiamo intrapreso e affidarci alla difesa. Aspettiamo ancora il guizzo perché di quello la squadra difetta: quello che ti fa vincere nelle partite punto a punto, ma anche nelle giocate importanti della gara", la riflessione di Demis Cavina.

Risponde Herman Mandole: "È stata una buona settimana di lavoro nel corso della quale abbiamo lavorato tanto, favorendo ulteriormente l’inserimento dei due nuovi giocatori, Sykes e Tyus, che erano fermi da tanto tempo. Siamo consapevoli della nostra attuale situazione in classifica, ovviamente non è quello che volevamo, ma potevamo aspettarcelo se vediamo il livello delle squadre che abbiamo affrontato in questo inizio di campionato".