Semifinale di Supercoppa. Olimpia-Reyer, super sfida

Destinazione Casalecchio di Reno con l’obiettivo di vincere il primo trofeo della stagione. In casa Olimpia Milano c’è grande attesa per la Supercoppa che da oggi si disputa alla Unipol Arena: l’obiettivo chiaro è quello di riportarla in bacheca dopo un’assenza di tre stagioni. L’ultimo successo fu proprio in questo palasport, nel 2020. Un peccato non poterla svolgere a Milano, in casa dei campioni d’Italia, ma problemi organizzativi non hanno permesso di riportare un evento che manca al Forum dal 2016. Questa volta il pre-campionato milanese non ha avuto intoppi, tutti presenti sin da subito i 15 giocatori della rosa, nessun ritardo dovuto alle competizioni delle nazionali, praticamente un mese di lavoro sul campo per amalgamare al meglio la nuova squadra.

Un valore aggiunto rispetto alle stagioni del passato, dove i giocatori arrivavano alla spicciolata, magari anche a 3 o 4 giorni dalla competizione. Il primo passo sarà la semifinale di questo pomeriggio alle ore 18 che metterà di fronte la compagine targata EA7 contro la Reyer Venezia: "Arriviamo alla Supercoppa dopo un periodo di lavoro svolto con entusiasmo e spirito – dice coach Messina – il nostro obiettivo è esprimerci già ad un buon livello pur sapendo che siamo nella fase iniziale della stagione". Proprio Stefano Tonut, grande ex di turno, tocca il tema di una preparazione finalmente lineare: "Le sensazioni sono positive perché, dopo tanti anni, per la prima volta abbiamo potuto svolgere la preparazione al completo. Abbiamo costruito il nostro gioco, la prestagione è stata positiva. Ho fiducia, tentiamo di approcciare nel modo migliore". Milano dovrà organizzare il suo assetto da campionato, dunque scegliendo 6 dei suoi 9 stranieri, mentre Venezia dovrà fare a meno di Fernandez e Wiltjer. A seguire, alle 20.45, l’altra semifinale tra Napoli Basket, che a febbraio vinse la Coppa Italia proprio contro Milano, guadagnando l’accesso alla competizione, e Virtus Bologna che, invece ha perso la finale scudetto contro l’Olimpia a giugno. Domani la finalissima in programma, sempre a Casalecchio di Reno, alle ore 18.00.