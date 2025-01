Senigallia punta alle prime sei posizioni. La Goldengas tiene accesa la fiammella di agganciare la poule promozione

La Goldengas conferma il suo buon momento e col successo di domenica scorsa contro una big come il Loreto Pesaro tiene vive le sue chance di agganciare un posto tra le prime 6 e dunque accedere alla poule promozione, il che sarebbe fondamentale soprattutto per evitare quella salvezza, in cui la squadra di Petitto sarebbe al momento inserita. Vale la pena infatti ricordare la formula al termine delle 22 giornate: nessuna promozione né retrocessione diretta, prime 6 alla fase play-off con le prime 6 del girone più a sud (F), le altre sei a quella play-out con le piazzate dal settimo al dodicesimo posto dello stesso girone laziale. Si portano dietro i punti degli scontri diretti con le altre qualificate del proprio girone: la Goldengas, al momento settima con 16 punti a tre partite dalla fine ha poche chance di agganciare il sesto posto occupato dal Bramante con quattro punti in più, Bramante che però domenica scende a Senigallia in un match che a questo punto diventa decisivo per Giacomini e compagni, che devono assolutamente vincere e possibilmente ribaltare pure la differenza canestri (a Campanara il Bramante vinse 69-64). Altrimenti sarà poule per centrare la salvezza.

Andrea Pongetti