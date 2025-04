Serie A basket: Trapani e Virtus Bologna continuano la corsa in vetta

Bologna, 20 aprile 2025 – C’è sempre il binomio formato dalla Virtus Segafredo Bologna e dai Trapani Shark in vetta al campionato di Serie A di basket al termine del turno pasquale, il 27° della regular season. Felsinei e siciliani hanno infatti ottenuto due successi nelle rispettive gare contro Pistoia e Venezia.

Virtus Segafredo Bologna domina sull'Estra Pistoia

Decisamente più agevole quello ottenuto dalla Virtus Segafredo Bologna che ha travolto a domicilio con un perentorio 86-63 l’Estra Pistoia, sempre più vicina al baratro dell’A2. La gara è stata un vero e proprio assolo dei bianconeri, che hanno schiacciato sul pedale dell’acceleratore già nel primo quarto chiuso avanti 28-13 e non si sono più voltati indietro. Senza Toko Shengelia, tenuto a riposo, a trascinare i bianconeri ci hanno pensato Matt Morgan con 16 punti e Ante Zizic con 17, mentre ai toscani non sono bastati i 20 di Forrest.

Vittoria sofferta per Trapani Shark

Ben più sofferta, invece, la vittoria di Trapani, che ha dovuto attendere un tempo supplementare per avere ragione dell’Umana Reyer Venezia, che è stata superata 110-100 al PalaShark, dove si presentava con una striscia positiva di sette vittorie nelle ultime otto gare. Sulle ali di Tyler Ennis (migliore dei suoi con 26 punti), la Reyer è partita forte e ha chiuso a +12 il primo quarto, ma Trapani non ha mai mollato e, dopo essere rientrata negli spogliatoi a -2 (48-50), ha messo la freccia per poi scappare fino al +10 nel quarto quarto. Un allungo che non è però risultato sufficiente per mettersi al riparo dalla rimonta dei lagunari che hanno portato il match all’overtime con una tripla da metà campo e a fil di sirena di Wiltjer. Nei 5’ conclusivi, però, la benzina nel serbatoio degli orogranata è finita e Trapani ha potuto conquistare il successo trascinata dalle giocate di JD Notae (27 punti) e Chris Horton, autore di 18 punti al pari di Amar Alibegovic.

Squadre qualificate ai playoff

Dietro ai felsinei e ai siciliani comincia intanto a delinearsi il quadro delle partecipanti ai playoff. Hanno infatti strappato il pass per la post-season l’EA7 Emporio Armani Milano – vincente nell’anticipo contro Cremona – la Germani Brescia, la Dolomiti Energia Trento e la Unahotels Reggio Emilia.

Brescia ha avuto la meglio per 86-72 sulla Givova Scafati, le cui speranze di salvezza restano appese a un filo sottilissimo. Il 49-31 di fine primo tempo ha indirizzato la gara verso binari decisamente congeniali alla formazione di coach Peppe Poeta, guidata dai 16 punti a testa di Amedeo Della Valle e Miro Bilan (per lui anche 10 rimbalzi).

Vittoria esterna per la Dolomiti Energia Trento che ha sbancato il PalaTriestre battendo la Pallacanestro Trieste 94-88: decisive per i bianconeri le prove di Myles Cale (19 punti), Quinn Ellis (18) ed Anthony Lamb (17).

Ha invece dovuto sudare le proverbiali sette camicie la Unahotels Reggio Emilia per avere la meglio sul Napoli Basket, piegato 89-86 nonostante la prova superlativa di Leonardo Totè (36 punti e 12 rimbalzi). Tra gli emiliani, sugli scudi Winston con 21 punti.

Per gli ultimi due posti disponibili per i playoff restano quindi in lizza Venezia, Trieste e Tortona, la quale ha però compiuto un passo falso in casa di Treviso che si è imposta per 92-91. Un ko – il terzo di fila in campionato – dal sapore decisamente amaro perché i piemontesi, sotto anche di 26 lunghezze, hanno sfiorato la rimonta epica, stoppata solo da un canestro pesantissimo di Bowman (31 punti per lui) a 20” dalla fine.

Infine, c’è da segnalare uno scatto verso la salvezza della Openjobmetis Varese che ha fermato la striscia vincente di Sassari battendola 89-85 grazie a un superlativo Jaylen Hands (27 punti).