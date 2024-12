Serie a. Bowman punisce quasi sulla sirena. La Vanoli ancora al penultimo posto

La Vanoli Cremona cade a Treviso e resta penultima in classifica dopo la vittoria di Varese nel derby con l’Olimpia Milano. Un’altra gara equilibrata per gli uomini di Demis Cavina (nella foto), che ancora una volta se la giocano fino alla fine. E questa volta la punizione è di Ky Bowman a meno di un secondo dalla sirena, una vera beffa vista la giocata pazzesca dell’ex play di Brindisi. La partita inizia con il dominio ospite: Nikolic, Owens e Willis spingono la Vanoli sul 12-3, ma i padroni di casa reagiscono con Bowman e Mezzanotte, chiudendo il primo quarto sul 22-22 dopo un break di 13-0. Nel secondo periodo, Cremona ritrova un leggero vantaggio grazie agli 8 punti veloci di Jones, ma Treviso resta in partita con Olisevicius e Bowman, arrivando all’intervallo sotto di un punto (46-47). Nella ripresa, Mascolo e Willis tengono avanti Cremona, ma la NutriBullet risponde con i lunghi Mezzanotte e Pellegrino. Nel finale, Owens dalla lunetta porta gli ospiti avanti di 5, ma un’incursione di Bowman e un errore decisivo di Davis consegnano a Treviso il possesso decisivo. Bowman, glaciale, realizza il canestro della vittoria. L’ultimo tentativo di Owens si spegne sul ferro. Per Cremona 14 del solito Willis, ma con 1/7 da 3, 14 per Owens con 9 rimbalzi. Male Corey Davis, 6 punti e 5 assist con 2/8 dal campo. 11 per Stefan Nikolic, positivo soprattutto in avvio.

TREVISO -VANOLI CREMONA 87-84 (22-22, 24-25, 21-19, 20-18)A.L.M.