Serie A. Brescia, attacco monstre. Poeta parte col turbo. Varese non ha scampo

BASKET

"Non so trovare un giocatore che non abbia dato il massimo". Poeta (foto) festeggia la prima da capoallenatore con 118 punti. Un dato che innalza i biancoazzurri dopo una pre-season complessa: grande prestazione della premiata ditta Bilan-Della Valle. 25 e 12 per il centro, 24 con 4/6 da 3 per il capitano, cui si aggiunge un ottimo Demetre Rivers. Difesa imbarazzante per Varese, che ha 31 punti da Nico Mannion ma un 43-26 a rimbalzo sule spalle. 13 le palle perse, per Heman Mandole c’è ancora tanto lavoro davanti. A.L.M.