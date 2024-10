Serie A. Brescia non muore mai. Secondo tempo da big. Poeta a punteggio pieno

Un libero di Della Valle (nella foto), il rimbalzo difensivo di Bilan sull’errore di Stewart dalla distanza, e la Pallacanestro Brescia ottiene a Scafati la seconda vittoria in due partite. Per Peppe Poeta un altro sorriso dopo i tanti dubbi estivi. Ancora un volta è il capitano a prendere per mano la squadra con il 3/6 da 3, ma c’è anche la prima grande prestazione di Ivanovic in regia, 23 punti e soprattutto il clamoroso dato delle 6 palle rubate. Scafati, che aveva sorpreso Sassari nella prima giornata, non riesce a capitalizzare la grande prestazione di Pinkins (massimo in carriera in LBA). A.L.M.