Basket, Serie A: una Brescia corsara a Trento: Trapani agganciata. Venezia mette la sesta

Bologna, 30 marzo 2025 – Dopo il passo falso della capolista Trapani nell’anticipo del 24° turno del campionato di Serie A di basket giocato sul campo della Dinamo Banco di Sassari, è arrivato l'aggancio in vetta della Germani Brescia si è imposta per 78-75 sulla Dolomiti Energia Trento alla Il T Quotidiano Arena: un successo maturato al termine di una gara giocata sul filo dell’equilibrio e su cui ci sono le firme in calce di Jason Burnell (20 punti e 5 rimbalzi) e Miro Bilan (17 punti conditi con 13 rimbalzi). Ai bianconeri non sono invece bastati un Jordan Ford da ben 25 punti messi a referto (15 segnati nei primi 20’) e Quinn Ellis (19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist). I biancoblù hanno allungato il passo nel corso della quarta frazione con un 12-4 di parziale e nel finale hanno respinto ogni assalto di Trento, che ha fallito il possesso decisivo perdendo il pallone, grazie ai canestri di Burnell. In zona playoff è invece arrivato il sesto successo di fila dell’Umana Reyer Venezia che ha sconfitto 94-82 la Bertram Derthona Tortona agganciandola a quota 28 punti e issandosi, in virtù della differenza canestri favorevole, all’ottavo posto: a fornire un contributo decisivo alla compagine orogranata ci hanno pensato Rodney McGruder e Jordan Parks che hanno portato a casa un bottino di 18 punti a testa. In grande spolvero anche Amedeo Tessitori con 16 punti e 5 rimbalzi. Dopo un primo quarto giocato sul filo dell’equilibrio, i lagunari hanno preso in mano le redini del match allungando l’elastico del vantaggio fino alla doppia cifra nel corso terzo quarto. Aiutata da Candi, Tortona ha cercato di restare con le unghie e con i denti, ma Venezia non ha tentennato e, sulle ali di McGruder, ha tenuto la testa del match senza particolari affanni fino alla sirena finale. Non sono però mancati colpi di notevole peso specifico anche in zona salvezza: la Openjobmetis Varese, dopo ben otto sconfitte consecutive, ha ritrovato la via del successo piegando 95-82 la Givova Scafati. Mattatore assoluto della gara è stato lo statunitense Jaylen Hands che ha mandato a bersaglio ben 42 punti con uno strepitoso 9/13 nel tiro da tre. La differenza i biancorossi l’hanno fatta in un terzo quarto in cui hanno segnato ben 29 punti spingendosi a +17 per poi difendere il tesoretto da Scafati, a cui non sono bastati cinque uomini in doppia cifra. Sorride anche la Vanoli Cremona che ha superato 94-77 la Nutribullet Treviso. A vestire i panni dei protagonisti per i biancoblù lombardi ci hanno pensato Stefan Nikolic con 25 punti, Corey Davis con 18 e 5 assist e Peyton Willis con 16. Il 29-19 di fine primo quarto ha facilitato non poco le cose per la Vanoli che ha tenuto la testa del match per tutto l’arco dei 40’ toccando anche il +19. Infine, successo sul velluto per la Pallacanestro Trieste che ha travolto l’Estra Pistoia 89-69 al termine di un match a senso unico: sono ben cinque a fine gara gli uomini in doppia cifra tra gli alabardati, trascinati dai 23 punti di Denzel Valentine.