Serie A. Cremona rimontata dopo una super partenza. È ancora penultima

Cremona cade a Sassari 93-89 e resta penultima, con la lotta salvezza che si fa sempre più complessa. Al PalaSerradimigni la Vanoli parte forte, vola sul 5-18 grazie alle triple di Owens, Willis e Lacey, ma Sassari reagisce e rientra già a fine primo quarto (23-22) con Thomas dominante e un break di 12-1. I lombardi rimettono il naso avanti prima dell’intervallo (40-42), ma nella ripresa la Dinamo prende il controllo, con Veronesi ispirato (13 punti e tre triple in fila) e Fobbs decisivo nell’ultimo periodo. Cremona prova a restare aggrappata con un generoso Willis (23 punti, nella foto), ma cede nel finale sotto i colpi di Thomas (21 punti e 14 rimbalzi) e compagni. È la quarta sconfitta nelle ultime sei per la squadra di Brotto, che ora si giocherà una fetta importante di stagione nel match salvezza di settimana prossima al PalaRadi contro Treviso. Serve una scossa per una squadra che non pare sostanzialmente aver cambiato marcia dopo l’avvicendamento in panchina tra Cavina e Brotto. Manca un’idea di squadra, e soprattutto i risultati. A.L.M.