Serie a. Effetto Virtus finito. Varese cade ancora. Scafati cambia passo nell’ultimo quarto

BASKET

Tre minuti senza segnare nel quarto quarto decisivo, e Varese dopo il miracolo con la Virtus cade a Scafati. Un match che si decide nel finale, quando l’attacco dei biancorossi mette in fila tre palle perse e l’ex Sorokas dà il via al parziale della fuga campana. Match complesso, che non può esseregiudicato come un fallimento: gli uomini di Marcelo Nicola hanno un talento superiore alla classifica, a partire dall’ispiratissimo Rob Gray. Ma è la conferma di come un gioco legato solo all’attacco, oggi, non sia sostenibile. Librizzi (nella foto), che si era meritato l’ardito paragone con Pozzecco, perde nettamente il confronto col “califfo“ Cinciarini, Tyus non è ancora pronto alla battaglia e Harris non lascia il segno. Si attende Sykes, come il pane.

Alessandro Luigi Maggi