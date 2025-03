Basket, Serie A: le gare della ventitreesima giornata e dove vederle

Bologna, 22 marzo 2025 – Saranno appena quarantotto le ore di riposo, dopo le fatiche di Eurolega sul campo neutro di Belgrado, per la Virtus Segafredo Bologna che aprirà, questa sera alle 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e Eurosport 2), la ventitreesima giornata del campionato di Serie A di basket targato Unipolsai sul campo della Pallacanestro Trieste: i bianconeri, in campo europeo, contro il Maccabi, hanno rimediato l’ottavo ko di fila ma devono soprattutto cercare di riscattare il passo falso in casa di Napoli, che ha impedito ai bianconeri di artigliare la prima posizione in solitaria. Arriva dal passo falso con Trento, invece, la Pallacanestro Trieste che all’andata si è imposta per 78-70 grazie alla grande prestazione di Colbey Ross che però questa sera sarà nella lista degli assenti assieme a Diouf.

Le gare di domenica 23 marzo

Domani, domenica 23 marzo, si ripartirà alle ore 12 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) con la supersfida in vetta tra i Trapani Shark, che sono in striscia vincente aperta da tre gare, e la Germani Brescia (entrambe le squadre sono nel gruppo di testa a quota 32 punti), chiamata a rialzare la testa dopo la caduta interna nel derby lombardo disputato contro l’EA7 Emporio Armani Milano. Il colpo esterno piazzato a Treviso ha invece ridato vigore in casa della Dinamo Banco di Sardegna Sassari che, alle ore 16.45 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2), sarà impegnata in un match tutto a tinte biancoblù contro la Vanoli Cremona che domenica scorsa è caduta sul campo di Venezia: nelle file dei sardi gli occhi sono puntati su Briante Weber che dovrebbe fare il suo esordio in biancoblù dopo aver già giocato in Italia con Reggio Emilia. Tre quarti d’ora più tardi, alle 17.30, la Bertram Derthona Tortona scenderà in campo dopo il successo di Basketball Champions League contro l’AEK Atene – piegato grazie a un libero a tempo praticamente scaduto di Baldasso – per ospitare il fanalino di coda Estra Pistoia che non può più sbagliare se vuole continuare a sperare nella salvezza (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN).

Il secondo big match di giornata, dopo Trapani-Brescia, andrà invece in scena alle ore 18.15 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e in chiaro su DMAX, canale 52 del bouquet del digitale terrestre) quando al l’Unipol Forum di Assago si sfideranno l’EA7 Emporio Armani Milano e la Dolomiti Energia Trento in una sorta di remake dell’ultima finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri, i quali nell’ultimo turno hanno sconfitto Pistoia. L’Olimpia Milano si presenta invece alla palla a due dopo il ko di Eurolega in casa di Parigi, che l’ha fatta scivolare all’undicesimo posto in classifica. A chiudere la giornata ci saranno poi il derby campano delle ore 19 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) tra la Givova Scafati e il Napoli Basket – sfida che mette in palio punti pesantissimi in chiave salvezza – la sfida delle 19.30 tra Unahotels Reggio Emilia e Umana Reyer Venezia (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) e quella delle ore 20 tra Nutribullet Treviso e Openjobmetis Varese (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN).