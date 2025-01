Serie A. In campo senza italiani nel finale. Il giudice dà partita persa a Cantù

Notevole colpo di scena nella Serie A di basket in carrozzina. Il giudice sportivo ha infatti ribaltato le sorti del big match di campionato tra Briantea84 Cantù e Asinara Porto Torres - giocato lo scorso weekend e terminato con una vittoria dei lombardi per 75-64 - decretando il successo a tavolino in favore dei sardi. La motivazione, curiosa ma nel pieno rispetto delle norme federali, è da attribuire ad una disattenzione della panchina dei canturini, che negli ultimi minuti di gara non hanno schierato nessun italiano convocabile in Nazionale.

Come si legge anche nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo: "A seguito di istanza presentata da parte della società Asinara Waves Porto Torres è stato chiesto un supplemento di referto agli arbitri della gara. È risultato inconfutabilmente che la squadra Unipol Briantea84 Cantù negli ultimi 4 minuti di gara risultava aver schierato i 5 giocatori senza la presenza in campo di alcun giocatore eleggibile per la Nazionale Italiana, contravvenendo pertanto a quanto previsto dalle DOA S.S. 2024/25. Di conseguenza la partita in questione viene omologata con il risultato di 20 a 0 a favore della società Porto Torres. Si ritiene di non prendere ulteriori provvedimenti a provvedimenti a carico della società Briantea84 Cantù, rinvenendo nel suo comportamento l’assenza di qualsiasi malafede".

Con questa decisione la squadra di coach Jaglowski perde la vetta solitaria della classifica, venendo raggiunta proprio dai sardi. Ora per la Briantea, il 31 gennaio e l’1 febbraio, sarà tempo di volare in Germania per il girone preliminare di Champions Cup, massima competizione continentale nonché unico grande trofeo ancora assente nella ricca bacheca canturina. Biancoblù nel gruppo A, sfideranno i tedeschi del Rsv Lahn-Dill (club ospitante), il Galatasaray S.K. (Turchia), il Gran Canaria (Spagna) e il Le Cannet (Francia). Le prime classificate del girone accederanno ai quarti di finale di Champions Cup (7-8 marzo).