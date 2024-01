Serie A. La Germani punta dritto al titolo d’inverno. Cotelli: "A Brindisi una gara piena d’insidie»

Vincere. Per poi sperare in un regalo di Napoli contro Venezia. La Germani Brescia si gioca il titolo d’inverno domani alle 17.30 sul campo del fanalino di coda Brindisi. I pugliesi hanno inserito Frank Bartley, arrivato ieri in Italia e già tesserato, Brescia dalla sua ha il grande entusiasmo dopo la vittoria contro Milano. La prima contro una big.

Così Matteo Cotelli: "Ci aspetta una partita carica di insidie, perché siamo consapevoli di giocare contro una squadra disperata e affamata che ha bisogno di trovare la vittoria e di portare a casa i due punti data la posizione in classifica". Le motivazioni possono fare la differenza, ma anche la squadra del Cidneo si gioca molto, visto che in ballo c’è anche la prima piazza nel seeding di Coppa Italia: "Si tratta di una squadra che rispettiamo molto, hanno tanti giocatori di talento a cui hanno aggiunto solo poche ore fa il miglior realizzatore della passata stagione, Frank Bartley, e sono allenati da un coach di grande esperienza come Dragan Sakota".

A.L.M.