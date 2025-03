Serie A. L’Olimpia regola Trento e l’aggancia in classifica. Mirotic trascinatore

Prosegue il buon momento in A dell’Olimpia Milano che ferma un’altra capolista. Questa volta è Trento, superata 89-87 e raggiunta in classifica al secondo posto con Brescia e Bologna, all’inseguimento di Trapani. Leader Nikola Mirotic, autore delle giocate decisive e di 18 punti (10/10 ai liberi) in 16’, mentre il ritrovato Dimitrijevic ne segna 8 con 4/5 da 2. Milano parte bene con Caruso (14-7), poi tiene il vantaggio con Mirotic e Dimitrijevic (22-14). Trento macina il suo gioco e impatta 24-24 con Lamb al 13’, sorpassa anche 37-38 al 17’, ma la reazione milanese è immediata, tanto che al 20’ l’EA7 avanza 48-40. Arriva Mannion con 6 punti per il 60-50 al 25’, ma Trento torna sotto 60-57. Il match va ad elastico, Milano allunga 68-60, Ford riporta i trentini sotto 70-69 al 32’. Ancora LeDay per il 78-71 con un gioco da 4, ma Milano perde 4 palloni di fila e Mawugbe schiaccia l’82-82 al 38’. Niente paura, è il momento del campione. Per Mirotic, in serie: 2 tiri liberi per scacciare i fantasmi, la tripla per scappare 87-82 e il rimbalzo della sicurezza.

Sandro Pugliese