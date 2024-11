Serie a maschile. È scontro salvezza tra Scafati e Varese. Esordio per Tyus. Gray ancora ai box

Anticipo alle ore 20.30 per la Pallacanestro Varese, attesa sul campo di Scafati in un match dal netto sapore salvezza. Il successo sulla Virtus Bologna ha riportato il sorriso in casa biancorossa, ma ora l’ostacolo è velenoso e in più ci sarà il solo Alex Tyus. Il tesseramento del centro è stato regolarmente depositato, non quello di Keifer Sykes che dunque potrà esordire solo la prossima settimana. Out anche Justin Gray (nella foto). I campani, allenati da Marcelo Nicola, per ora non hanno trovato continuità. Così Herman Mandole: "La vittoria contro Bologna, per quanto mi riguarda, non è stata inaspettata, perché avevamo lavorato bene in settimana; mi aspettavo più il risultato di domenica scorsa che la sconfitta contro Trieste, in particolare per come è arrivata". Si continua ad investire sulla settimana per crescere, soprattutto in difesa: "Anche questa settimana comunque abbiamo lavorato forte; dobbiamo abbassare un po’ l’entusiasmo del successo contro la Virtus e fare gruppo, pensando che abbiamo vinto perché abbiamo giocato bene e non che abbiamo giocato bene perché abbiamo vinto. Ovviamente dobbiamo ancora migliorare sulla costanza delle nostre prestazioni. Giocare a Scafati non è mai facile perché è un palazzetto molto caldo. Dobbiamo essere aggressivi e consapevoli del fatto che se in trasferta non giochi con il piglio giusto rischi di prendere 30 punti come successo a Trieste". A.L.M.