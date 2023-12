Basket Serie A, quattordicesimo turno: orari e dove vedere le partite

Bologna, 29 dicembre 2023 – Mentre la lotta per gli ultimi posti alle Final Eight di Coppa Italia si fa sempre più serrata, volge al termine il 2023 della pallacanestro italiana, che si chiuderà con il quattordicesimo turno della regular season di Serie A, in programma a partire da questa sera.

Ad aprire le danze della penultima giornata del girone d’andata sarà la sfida tutta a tinte biancorosse, in programma alle 20.30 (diretta su DAZN ed Eurosport 2) tra la Openjobmetis Varese e la Unahotels Reggio Emilia, che è una delle cinque squadre già in possesso del pass per partecipare alla Coppa Italia di Torino, raggiunto grazie al successo su Sassari di una settimana. Varese arriva invece all’appuntamento galvanizzata dal successo ottenuto a spese di Pesaro, battuta anche grazie all’ottimo esordio in maglia Openjobmetis di Nico Mannion. La giornata riprenderà poi sabato 30 dicembre alle 16 (diretta su DAZN), con il match in programma al PalaRadi tra la Vanoli Cremona – attualmente ottava in graduatoria e ancora in lizza per un posto alle Final Eight – e il fanalino di coda Brindisi che cerca punti per non perdere ulteriore e prezioso terreno da chi la precede in graduatoria. Decisamente più rosea la situazione di classifica della capolista Germani Brescia – la quale però adesso condivide il primato con l’Umana Reyer Venezia –, che alle 17 (diretta su DAZN) darà vita al derby lombardo contro l’EA7 Emporio Armani Milano, reduce dall’importante successo di Eurolega contro il Baskonia, ma non ancora certa della partecipazione alle Final Eight e soprattutto costretta a fare i conti con una lunga lista di assenze, alle quali si è aggiunta anche quella di Shavon Shields, messo ko da un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi per qualche settimana.

Un successo sarebbe balsamico in chiave Final Eight anche per la GeVi Napoli, che alle 18.30 (diretta su Dazn ed Eurosport 2) ospiterà la Bertram Tortona: i riflettori, saranno puntati su coach Walter De Raffaele, che farà il suo esordio sulla panchina della Bertram dopo aver sostituito Marco Ramondino, mentre nelle file di Napoli ci sarà l’esordio di Markel Brown, guardia statunitense con alle spalle esperienze in NBA e alla Openjobmetis Varese (nella stagione 2022-2023, nella quale ha viaggiato a 16.8 punti di media). Banco di prova importante anche per la Dinamo Sassari, alla ricerca di un successo per mettersi alle spalle la zona più calda della classifica e attesa alle 19.30 (diretta su DAZN) dalla sfida casalinga contro l’Umana Reyer Venezia prima della classe e reduce dal ko contro Badalona, in Eurocup. Dopo i successi con Napoli e Brindisi, invece, la Givova Scafati di coach Boniciolli andrà alla ricerca del tris nel match casalingo, in programma alle 20 (diretta su DAZN) contro la Dolomiti Energia Trento, già aritmeticamente qualificata alla Coppa Italia. Tra le squadre più in forma del momento ci sono poi anche la Nutribullet Treviso e l’Estra Pistoia, che si affronteranno alle 20,30 in quel di Villorba: i veneti si presentano ai nastri di partenza con una striscia positiva aperta di quattro successi, mentre i toscani hanno perso nell’ultimo turno contro la Virtus ma occupano la decima posizione e sono ancora in corsa per le Final Eight.

La giornata si chiuderà quindi con la gara delle 21 (diretta su DAZN e D-Max, canale 52 del digitale terrestre) tra la Virtus Segafredo Bologna – che in settimana ha compiuto l’ennesima impresa di Eurolega battendo a domicilio il Partizan Belgrado – e la Carpegna Prosciutto Pesaro, costretta a fare i conti con l’emergenza influenza che ha falcidiato il settore lunghi a disposizione di coach Buscaglia.