Serie a. Poeta avvisa Brescia: "Tortona ambiziosa. Il nostro approccio sarà fondamentale»

Palla a due alle ore 17.30 per Tortona-Brescia, ottava giornata di LBA. I lombardi cercano continuità contro una corazzata. Sono 6 le gare precedenti di stagione regolare e una semifinale di Supercoppa, con Brescia vincente in 5 occasioni e in striscia aperta di 5 successi consecutivi. In campo Chris Dowe, nella passata stagione con i piemontesi. Peppe Poeta chiede un’altra prova di maturità: "Altra trasferta molto dura contro una formazione ambiziosa, che presenta un roster profondo composto da 12 giocatori veri. Tortona è stata brava e capace, fino ad oggi, di trovare diversi protagonisti". Presenza mentale come prima richiesta: "Ci aspetta una gara dove sicuramente il nostro approccio e la concentrazione saranno fondamentali. A differenza di altre squadre, non sarà sufficiente focalizzarsi solo su alcuni giocatori, ma bisognerà tenere gli occhi aperti per compiere una prestazione di livello contro tutti, sapendo le caratteristiche individuali dei singoli avversari". Derthona ha buoni elementi nel reparto lunghi da opporre a Miro Bilan: "Sarà necessario porre grande attenzione a rimbalzo difensivo,Tortona è seconda nella classifica dei rimbalzi d’attacco, disponendo di una taglia fisica importante, soprattutto nei ruoli di 3, 4 e 5, con Strautins che mette grande pressione a rimbalzo". A.L.M.