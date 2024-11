Serie A. Resurrezione Varese. Successo da urlo contro la Virtus Bologna

Varese si regala una notte speciale, e in una volata finale appassionante batte Bologna ottenendo il secondo successo della sua stagione. Tripla di Librizzi (nella foto) con risposta di Belinelli, poi la nuova bomba di Alviti apre ad un parziale di 7-0 che ad un minuto dalla fine vale l’allungo decisivo sul 98-91. Tutto questo imponendo alla Vu Nera, da quattro anni unica rivale di Olimpia Milano, la prima sconfitta stagionale in LBA in una situazione di emergenza, con Mannion volato proprio all’ombra della Madonnina, Alex Tyus ancora non tesserato e Keifer Sykes tutt’altro che annunciato. Un roster ridotto all’osso che non cambia la sua identità difensiva, assente, ma gioca una gara orgogliosa mostrando maggiore presenza nel finale rispetto ad un avversario più esperto. Librizzi eroe di giornata al cospetto di Hackett e Pajola, Alviti essenziale nel finale, Hands e Johnson costanti spine nel fianco per la difesa virtussina: Masnago si alza in piedi incredula per concedersi il primo sorriso pieno di questa annata nata male, ma ancora generosa per tempo e spazio alla correzione. Un dato? Il 31-29 a rimbalzo. Una squadra “piccola” come quella biancorossa che regge sotto il ferro con una corazzata di EuroLeague. Ingrediente inatteso di una notte da sogno. A.L.M.