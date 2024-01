Basket, Serie A, stasera scatta il quindicesimo turno: orari delle partite e dove vederle

Bologna, 6 gennaio 2024 – Nella calza della Befana degli appassionati di pallacanestro italiana c’è l’anticipo del quindicesimo turno del campionato di Serie A di basket, il primo del 2024 e fondamentale per stabilire gli ultimi accessi alle Final Eight di Coppa Italia, in programma a Torino a febbraio. A fronteggiarsi, questa sera alle 20.30 al PalaVerde (match in diretta su DAZN ed Eurosport 1), saranno la Nutribullet Treviso e la Openjobmetis Varese: i trevigiani, nonostante la sconfitta patita la scorsa settimana contro Pistoia sembrano essersi messi alle spalle l’avvio difficile di stagione anche grazie agli innesti importanti di Olisevicius e Robinson. Discorso simile per Varese che ha accelerato centrando due vittorie di fila anche grazie all’ottimo impatto in biancorosso di Nico Mannion. Domenica 7 gennaio la giornata ricomincerà con la sfida delle 16, in diretta su DAZN, che vedrà opposte la Bertram Tortona di coach De Raffaele – ancora alla ricerca del primo sigillo sulla panchina piemontese dopo i ko di campionato e Champions League – e la Givova Scafati che invece, dopo l’arrivo di coach Boniciolli ha inanellato tre vittorie di fila e adesso punta al poker per agguantare il sogno Final Eight. Appaiate a quota 10 punti e intenzionate a cambiare passo per allontanarsi dalla zona più calda della classifica ci sono la Carpegna Prosciutto Pesaro, che si presenta all’appuntamento dopo la sconfitta contro la Virtus Segafredo Bologna, e la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, rinfrancata dal successo di Champions League in casa dello Cholet, le quali si sfideranno alle 16.30 alle Vitrifrigo Arena (diretta su DAZN ed Eurosport 2). Già certa di un posto in Coppa Italia è la Dolomiti Energia Trento che alle 17 (diretta su DAZN) ospiterà alla “Il T Quotidiano Arena” l’EA7 Emporio Armani Milano, che al contrario il pass per la Final Eight non lo ha ancora conquistato. I meneghini nell’ultimo turno del 2023 hanno perso il derby contro la capolista Brescia e in settimana hanno dovuto fare i conti con le fatiche del doppio turno di Eurolega: il bilancio europeo settimanale dei meneghini è di una sconfitta, contro l’Olympiacos, e una vittoria ottenuta contro il Bayern. Mezz’ora più tardi, alle 17.30, su DAZN andrà in onda in testa-coda tra la capolista Germani Brescia – che ha vinto in cinque delle ultime sei uscite – e la Happy Casa Brindisi che invece è di fatto già con le spalle al muro e non può più sbagliare per non compromettere definitivamente la sua permanenza nel massimo campionato. Tra i salentini ci sarà l’esordio della guardia Frank Barteley IV, già visto in Italia con la casacca di Trieste. Il pomeriggio domenicale del quindicesimo e ultimo turno del girone d’andata proseguirà quindi con la sfida delle 18.15, che sarà trasmessa in onda anche su D Max (canale 52 del digitale terrestre) oltre che su DAZN, tra l’Estra Pistoia e la Vanoli Cremona, le quali si giocano due punti fondamentali per provare ad agguantare un posto alle Final Eight. La giornata si chiuderà poi con il derby emiliano in programma alle 19 (diretta su DAZN) tra la Unahotels Reggio Emilia e la Virtus Segafredo Bologna, ulteriormente galvanizzata dagli ultimi due successi di Eurolega contro Bayern e Alba e con a disposizione due pedine di assoluto valore in più come Lomasz e Zizic, e la sfida tra la capolista Umana Reyer Venezia e la Generazione Vincente Napoli (diretta su DAZN).