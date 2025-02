Serie A. Vanoli, a Reggio con fiducia: "I rimbalzi saranno la chiave»

La Vanoli Cremona torna in campo questa sera per affrontare la UNAHOTELS Reggio Emilia in trasferta, un match che apre la 18ª giornata di Serie A. Dopo il successo all’overtime contro Scafati, la squadra di Pierluigi Brotto cerca continuità contro un avversario ostico, capace di imporsi già all’andata con un combattuto 77-74 dopo il supplementare. In quella sfida, Davis fu il migliore per Cremona con 23 punti e 6 assist, ma non bastò per fermare la rimonta firmata da Smith. Il bilancio storico tra le due squadre è leggermente favorevole a Reggio Emilia, avanti 13-12 nei confronti diretti e reduce da tre vittorie consecutive contro i lombardi. Ma Cremona arriva con fiducia, consapevole che l’energia e il carattere mostrati nell’ultima partita possono essere armi decisive anche stasera. Reggio, dal canto suo, è in piena corsa playoff e ha dimostrato solidità nonostante il recente k.o. europeo contro Tenerife. Così coach Brotto: "Reggio ha un roster profondo e diversificato: vorrei nominare Cassius Winston, uno dei migliori realizzatori del campionato, e Faye, che è uno dei primi rimbalzisti, mentre gli altri sono tutti giocatori molto esperti e competenti". Idee chiare sulla gara che dovrà fare Cremona: "Dovremo essere molto bravi nel movimento di palla e di uomini per cercare di fare canestri facili, visto la loro eccellente difesa. Non bisognerà concedere rimbalzi offensivi: sarà un’altra chiave della partita". A.L.M.