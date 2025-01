Serie A. Varese, Bradford è già l’arma in più: "Qui mi sono sentito subito a casa»

Già decisivo nel successo contro Napoli, Desonta Bradford si è presentato a Varese con tanti buoni propositi: "Sono contento del risultato che abbiamo ottenuto contro Napoli sabato scorso; sappiamo che non basterà solo questo, ma stiamo lavorando in allenamento per riuscire a trovare continuità. È stato tutto molto rapido, ma ero già pronto fisicamente perché non ho mai smesso di allenarmi". Ex Trento, direttamente da Piacenza in A2, l’esterno vuole riprendersi la LBA: "Trento era una piccola città, Piacenza ancora di più. Il fatto di essere a Varese mi dà la possibilità di girare maggiormente e di raggiungere anche zone limitrofe che possano piacermi. E poi è molto simile alla mia città di origine (Humboldt, nel Tennessee)". Prossimo atto domani alle 12 a Sassari. Così coach Mandole: "La chiave della partita sarà riuscire a difendere bene il loro pick’n’roll. Dobbiamo competere per tutti i 40 minuti in trasferta cosa che non siamo quasi mai riusciti a fare". A.L.M.