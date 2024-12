Serie a1 femminile. Brixia-Lupari, chi vince si rilancia. Geas in casa della pericolante PB63

La Brixia per trovare nuovo entusiasmo, Sesto San Giovanni per sognare in grande stile. Sono questi gli obiettivi delle due lombarde che alle 18 saranno impegnate nella decima giornata della Serie A1 femminile di basket. Mentre le sestesi, in casa della pericolante PB63, sono alla ricerca della vittoria per salire ancora più in alto, a Brescia la squadra di coach Zanardi è chiamata ad una prova d’orgoglio nel match che si preannuncia aperto ad ogni risultato contro Lupari, appaiata alla Brixia e a Battipaglia. Il successo è indispensabile per risalire la china. L.M.