Serie A1 femminile. La Brixia a Faenza vuole la gara perfetta con l’asso Lawrence

Dopo la parentesi dedicata alla Coppa Italia (con una bella vittoria a Sassari al primo turno e lo stop quasi inevitabile a Venezia in quello successivo), per la Brixia è arrivato il momento di tornare a concentrarsi sulla A1. Domenica sera, infatti, la squadra di coach Zanardi renderà visita a Faenza, una pericolante che con le due vittorie fin qui conquistate rappresenta un’avversaria diretta delle brixiane nella lotta per la salvezza. Una sfida che metterà in palio punti che valgono doppio e che la formazione biancazzurra potrà affrontare con una giocatrice di indubbio rilievo in più nel proprio organico. Il delicato match in terra romagnola dovrebbe infatti vedere l’esordio della ventottenne Alyssa Lawrence, elemento eclettico in grado di offrire un apporto importante sia come ala grande che come ala piccola. Nata in Francia da genitori statunitensi, la Lawrence vanta un’esperienza importante, visto che ha militato nel Campionato Universitario nel Massachussetts ed ha poi giocato in alcuni paesi europei, come la Svezia, dove ha vinto un titolo nazionale ed ha partecipato per due stagioni all’Eurocup. La nuova Leonessa ha avuto modo di farsi conoscere anche in Italia, dove ha già giocato a Battipaglia e a Campobasso.

L.M.