SERIE A2. Cantù batte Piacenza e torna (per ora) seconda. Sorriso amaro: McGee e Moraschini si fermano

Cantù passa a Piacenza e per una notte si appaia a Udine in seconda posizione, a -2 da Rimini. Ma le buone notizie finiscono qui per coach Brienza: infortuni per McGee, in campo solo cinque minuti, e Moraschini, uscito a braccia nel finale. Piacenza manca nell’ultimo minuto di gioco tanti colpi per allungare la sfida, visto che i comaschi non riescono mai a costruire un vantaggio saldo. Grande prestazione per Valentini, 15 punti e 5 assist, dominante come sempre Grant Basile, 17 punti con 6 rimbalzi. Moraschini totale in regia, 13 punti con 6 rimbalzi, 3 recuperi e 3 assist (ma 0/8 dall’arco).

PIACENZA-CANTÙ 77-82 (21-24, 35-41, 58-63) A.L.M.