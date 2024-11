Serie A2. Colpaccio Vigevano, Cantù cade al PalaElachem

Con un finale spalla a spalla Vigevano supera Cantù (89-85) trascinata da Myles Mack (20 punti e 9 assist). Ne deriva una prestazione super dei ducali che cancellano così la pessima prova di metà settimana a Verona. Cantù domina l’area con Basile (26 punti) e lascia fare ai gialloblù di Pansa (nella foto) lasciando intendere che una sola accelerata basterà a chiudere i giochi. L’equilibrio regna e quando, nel terzo periodo, i canturini vanno per la prima volta in vantaggio il pensiero è che possano andarsene. Invece la Elachem risponde colpo su colpo, con Stefanini e un super Leardini, e va a prendersi due punti d’oro in un finale incandescente dove ogni possesso è pesantissimo, bissando il successo scaccia-crisi dell’anno scorso.

ELACHEM VIGEVANO-ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ 89-85

(17-13, 42-41, 67-58)

Umberto Zanichelli