Serie A2. Delusioni per Urania e Cantù. Domenica il derby del riscatto

Weekend in chiaroscuro per le lombarde in A2. Finale al cardiopalma con sconfitta per l’Urania Milano che esce battuta 83-81 dal campo di Avellino. La formazione milanese ha lottato e perso dopo un tempo supplementare nonostante la solita grande prestazione di Alessandro Gentile da 26 punti mentre Potts ne firma 17 e l’ex Udanoh ha chiuso la gara con 14 rimbalzi. A vincere è Orzinuovi che ha superato i pugliesi di Nardò per 66-58 con una prova difensiva di alto livello limitando gli avversari a soli 26 punti nella ripresa. Tredici punti a testa per Williams e Guariglia con scalata nella pancia della classifica al 9° posto. Giornata negativa per tutte le altre lombarde a partire dalla debacle inflitta a Cantù da Carpegna Pesaro. I marchigiani hanno vinto 90-67 e per l’Acqua San Bernardo il problema è stato in retroguardia al di là dell’ottima prestzione di De Nicolao. Fallimentare il -31 incassato da Cremona sul campo della forte Udine per 98-67. Non bastano Morgillo e i suoi 18 punti sommati ai 20 di Brown. Battaglia tra Vigevano e Fortitudo Bologna con la vittoria dei felsinei in trasferta per 71-78. Nel weekend si torna in campo con Cremona e Vigevano impegnate sabato 7 dicembre, rispettivamente contro Forlì e Rieti, mentre domenica 8 Orzinuovi affronta Brindisi e il clou sarà il derby tra Cantù e Urania Milano. Sandro Pugliese