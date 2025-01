Serie a2 femminile. Basket Girls Ancona, una crisi senza fine. Sono quattordici le sconfitte consecutive

Crisi senza fine in casa Basket Girls Ancona. Sono diventate ben 14 le sconfitte consecutive della formazione anconetana, sempre più ultima nel torneo di serie A2 femminile con un solo successo e 2 punti in classifica, con pure il Vigarano, a lungo a 0, che ha staccato la squadra di coach Piccionne salendo a quota 4.

Problemi in campo che si aggiungono a quelli fuori dal parquet, con la società che naviga tra problematiche economiche ben note e le conseguenti difficoltà nel rispettare gli impegni con le tesserate. Una delle quali, Emilia Garcia Leon, la settimana scorsa ha risolto consensualmente il contratto con la società riducendo ulteriormente le rotazioni a disposizione dell’allenatore, che però contro Udine, la capolista, ha trovato giocatrici che hanno disputato una partita orgogliosa, sfiorando un’impresa clamorosa: ko 49-51 dopo due quarti in grande equilibrio (15-11 al 20’ e 23-24 a metà gara) e un terzo e quarto periodo che sembrava aver chiuso i giochi con le friulane a +18 a 5’ dalla fine prima di subire una rimonta biancorossa col Basket Girls a -2 e palla in mano a 8 secondi dalla fine.

Non è bastato ma è la prova che la squadra, nonostante tutti i problemi, crede ancora nella salvezza.