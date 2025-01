Serie a2 femminile. Il Sanga è secondo. C’è Roseto in Coppa

Missione compiuta per la Repower Sanga Milano che nell’anno del suo ritorno in Serie A2 centra il primo obiettivo, ossia la qualificazione alla Coppa Italia del 7-8-9 marzo (sede probabile Tortona). Le “orange“ di coach Pinotti sono al secondo posto nel girone Nord, a -2 da San Giovanni Valdarno. Decisiva la vittoria nell’ultima contro Costamasnaga (65-62) per raggiungere le lecchesi ed Empoli a pari punti, ma avanti per classifica avulsa. Le milanesi affronteranno nel primo turno Roseto, terza girone Sud, chi va avanti sfiderà la vincente di Udine-Costamasnaga. Sandro Pugliese