Serie a2. Grant trascina Cantù. Vigevano ko in casa

Con un terzo quarto da 16-25 di parziale e con Grant Basile che segna 24 punti, l’Acqua San Bernardo Cantù è corsara a Rimini (76-80). Il quintetto di coach Brienza, in difficoltà nel secondo periodo (22-12) spezza il dominio dei romagnoli che non perdevano da ottobre. Niente da fare, invece, per la Elachem Vigevano che incappa nel sesto stop consecutivo. A passare in terra lomellina è Brindisi, trascinata da Allen (32 punti). I ducali, che per il momento non interverranno sul mercato, reggono tre quarti e poi cedono ai pugliesi. U.Z.