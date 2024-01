Serie A2, Izzo non è più l’allenatore dell’Atlante. Al lavoro per il sostituto

Alessandro Izzo non è più l’allenatore dell’Atlante Grosseto, della prima squadra, che milita in A2 e dell’Under 19. Tale decisione è maturata durante la sosta natalizia ed è stata presa di comune accordo tra le parti. La società presieduta da Iacopo Tonelli ringrazia Alessandro Izzo in questi anni per il grande lavoro svolto e per gli importanti risultati sportivi nella scorsa stagione e non solo. La società augura al tecnico le migliori fortune per il futuro, sia in campo professionale, che nella vita. Nelle prossime ore la società dovrebbe comunicare il nome, o i nomi dei tecnici che siederanno sulle panchine delle due formazioni.