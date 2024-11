Serie A2 Maschile. Cantù ospita Avellino nell’infrasettimanale. E c’è Orzinuovi-Urania

In serata il campionato di Serie A2 vede il ritorno delle squadre lombarde con diverse sfide cruciali, tutte previste per le ore 20:30, per un turno infrasettimanale che si promette scoppiettante. L’Acqua S.Bernardo Cantù ospita Avellino al Pala FitLine di Desio, mentre la Ferraroni Juvi Cremona affronterà il Valtur Brindisi presso il PalaRadi di Cremona. Sempre alle 20:30, il Gruppo Mascio Orzinuovi sfiderà la Wegreenit Urania Milano al Pala Bertocchi di Orzinuovi, e Vigevano sarà di scena sul campo di Verona. Nella scorsa domenica, le squadre lombarde hanno registrato risultati altalenanti: Cantù è stata sconfitta dall’UEB Gesteco Cividale per 80-72, Cremona ha perso contro l’UCC Assigeco Piacenza per 72-68, Milano ha vinto contro l’Elachem Vigevano 1955 con un punteggio di 80-66 grazie anche ai 25 punti di Alessandro Gentile (nella foto). Orzinuovi, invece, ha ottenuto una stretta vittoria contro il Carpegna Prosciutto Basket Pesaro per 67-65. Brienza, coach dell’Acqua S.Bernardo Cantù, lancia così un impegno che dunque ha il sapore del potenziale rilancio per i comaschi: "Siamo determinati a rispondere alla sconfitta di domenica con una prestazione solida. Il gruppo è motivato e pronto a dare il massimo per i nostri tifosi. Ogni partita è un’opportunità per crescere e migliorare, e oggi vogliamo dimostrare la nostra forza in campo". A.L.M