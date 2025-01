Serie a2 maschile. Caos Orzinuovi, via il capitano ma Bianchi resta. L’Urania si rafforza con Ndzie tra i lunghi

L’atmosfera si sta facendo sempre più calda in casa del Gruppo Mascio Orzinuovi. Una situazione davvero difficile da decifrare per la società nata quest’estate dalla fusione tra Treviglio ed Orzibasket, che nel corso di questa sua prima stagione sta affrontando problemi di diverso genere. In questo momento, al di là della posizione nel gruppo di metà classifica della Serie A2 maschile, si pongono in grande evidenza le numerose partenze che stanno caratterizzando il sodalizio guidato dal presidente Stefano Mascio. Un elenco che sta diventando nutrito (e forse non ancora definitivo). Nelle scorse settimane hanno interrotto la loro collaborazione il gm Luca Infantino, il ds Alessandro Muzio, l’head coach Franco Ciani, la guardia Gabe DeVoe e due pedine di rilievo come il capitano Luca Vencato e, proprio nelle scorse ore, Simone Pepe, che solo lo scorso 26 dicembre ne aveva ereditato i gradi. Inoltre, facendo riferimento alle voci insistenti che parlano di contatti in corso per individuare un nuovo primo allenatore, la società biancazzurra ieri ha voluto precisare che Simone Bianchi, che ha preso il posto dell’esonerato Ciani, gode della piena fiducia della dirigenza e che la guida tecnica della prima squadra è e rimarrà nelle sue mani. In tema di ex Orzinuovi, il centro Kevin Ndzie è stato presentato ieri dall’Urania Milano, dove è giunto in prestito da Brindisi. Luca Marinoni