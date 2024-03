Serie A2 maschile. L’Urania ora sorride: "La vittoria nel derby con Orzinuovi ci ha dato la carica»

Sembra aver scacciato via i fantasmi l’Urania Milano dopo l’ultima vittoria casalinga nel derby lombardo contro Orzinuovi. La squadra milanese che non riusciva più a vincere vedeva assottigliarsi giornata dopo giornata il vantaggio sulla zona playoff e iniziava ad esserci preoccupazione unita anche al fatto dei pesanti infortuni di Amato e Beverly. Invece la squadra ha trovato compattezza dalle difficoltà ed ha proposto contro i bresciani una gara solida e concreta.

"Era una vittoria che ci voleva - sottolinea Aristide Landi - devo dire che nelle ultime settimane stavamo facendo un ottimo lavoro in allenamento ed era arrivato anche il momento di raccogliere i frutti. Siamo stati bravi ad essere uniti e aggressivi e questo ci deve sicuramente caratterizzare anche nelle prossime uscite. Dobbiamo cancellare i momenti di pausa". Non sarà facile la sfida a Verona di sabato, però, almeno i Wildcats ci arrivano decisamente rinfrancati dopo l’ultima vittoria. Intanto dal lato società si è creato un connubio tra sport e arte. L’Urania infatti ha trovato un accordo di partnership con Exhibition Hub Art Center azienda che cura, produce e distribuisce grandi mostre in tutto il mondo. In questo momento a Milano è presente, a esempio, con la mostra immersiva su Van Gogh e sono in programma anche eventi legati al basket.

Sandro Pugliese