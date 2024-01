Serie A2 maschile. Orzinuovi e San Giobbe. Duello tra cenerentole per salvare la stagione

Dopo il prezioso successo casalingo con Nardò, che ha aperto il 2024, l’AgriBertocchi Orzinuovi è chiamata a confermare di essere in costante ripresa domenica, quando dovrà rendere visita al fanalino di coda San Giobbe per una delicata sfida delle retrovie (ultima contro penultima) che mette in palio due punti che possono rappresentare la svolta della stagione per la squadra di coach Zanchi, che potrebbe agganciare Cividale e compiere un significativo passo in avanti prima delle sfide con Udine, Cento e UCC Piacenza che chiuderanno la prima fase di una stagione che si sta confermando lunga e difficile. La matricola orceana, comunque, passo dopo passo, sta dimostrando di avere le carte in regola per giocarsi la permanenza in A2 e, in questo senso, la trasferta a Chiusi si presenta come un appuntamento da non mancare assolutamente. Una maggiore esperienza della nuova categoria, un amalgama più saldo del gruppo e alcuni "aggiustamenti" nel roster (compreso l’arrivo del play maker-guardia Paul Jorgensen), hanno consentito ad Orzinuovi di mettere in mostra il suo vero valore, come ha confermato la sfida con la capolista Fortitudo Bologna che ha chiuso il 2023.

L.M.