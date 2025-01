Serie A2 maschile. Vigevano, una caduta che fa male. Pansa: "Mie le responsabilità»

"La squadra non è andata in campo mentalmente pronta ad affrontare una partita così difficile. E se è così la responsabilità è solo mia". Coach Lorenzo Pansa va forse un po’ oltre le sue effettive responsabilità e lo fa per proteggere i suoi uomini dalla valanga rappresentata dal 92-73 con il quale la Elachem Vigevano è stata sconfitta sul campo della Ferraroni Cremona. Decisivo Gianmarco Bertetti, che lo scorso anno di questi tempi vestiva la maglietta ducale, autore di un clamoroso 6/6 da 3 punti nel primo tempo, diventato 7/10 alla fine. Gli ospiti hanno giocato con molta meno energia rispetto alle ultime uscite, tre vittorie di fila e la sconfitta con Pesaro, squadra di un altro profilo rispetto a quello dei gialloblù. Slegata, senza cattiveria, con poca circolazione della palla, Vigevano ha subito la fisicità della formazione di coach Luca Bechi. Il rientro di Stefanini non ha inciso. Preoccupa l’involuzione generale quando all’orizzonte c’è un’altra sfida decisiva, domenica in casa contro Avellino. Umberto Zanichelli