Serie a2. Urania, arriva Nardò. Scossa Orzinuovi

Doppio appuntamento questa sera con gli anticipi della Serie A2: l’Urania Milano ospita alle 20.30 all’Allianz Cloud i pugliesi di Nardò in piena rivoluzione societaria dopo le dimissioni del gm e l’esonero del coach, mentre la Gruppo Mascio Orzinuovi, con il nuovo allenatore Simone Bianchi sarà sul campo di Cividale alle 20. In settimana, infatti, la società orceana ha esonerato Franco Ciani, in modo inaspettato dopo la netta vittoria con Livorno. Domani invece, nelle gare delle 18, la Juvi Cremona sarà ospite sul prestigioso campo di Pesaro per la prima volta nella sua lunga storia, mentre l’Acqua San Bernardo Cantù continua la sua rincorsa verso il vertice con la sfida contro Udine, con la quale al momento divide il 2° posto. In trasferta, invece, prova a ripartire la Elachem Vigevano che sarà ospite dell’Unieuro Forlì, provando ad interrompere la serie di sei sconfitte di fila che l’ha fatta precipitare al penultimo posto in classifica con sole quattro vittorie in sedici partite.

S.P.