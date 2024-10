Serie A2. Urania, fattore Gentile: "Ma è soltanto l’inizio»

Non c’è solo Alessandro Gentile, ma c’è tanto Alessandro Gentile nel primo posto che l’Urania Milano ha conquistato dopo le prime tre giornate di campionato di Serie A2. Il plus che ha infuso a livello tecnico e mentale l’ala del 1992 nel roster dei milanesi è decisamente innegabile, sta facendo la differenza e la squadra vola, imbattuta dopo tre gare. I Wildcats di coach Marco Cardani hanno vinto contro Fortitudo Bologna, Verona e Piacenza, oggi saranno alle 18 al Flaminio di Rimini per il big match di giornata, visto che si affrontano due formazioni imbattute. L’anno scorso in Serie A a Scafati, Gentile si era ritagliato il ruolo di sesto uomo di lusso. Sono lontani i fasti di quando era un giovane capitano dell’Olimpia che vinceva gli scudetti e faceva la differenza in Eurolega, ma in maglia Urania è tornato ad essere un leader riconosciuto in tutto e per tutto. Le sue statistiche dicono 18.7 punti, 5 rimbalzi e 4.7 assist per un impatto a tutto tondo sul gioco della Wegreenit, ma non bastano per raccontare quanto stia dando alla squadra. Lo sta facendo in modo intelligente, senza volersi imporre o strafare, con la pazienza di chi ormai conosce molto bene questo gioco, tanto che ha preso in tutte le tre gare 12 tiri da 2 realizzandoli con il 58%. Una sicurezza, ed è quello che cercava da lui l’Urania quando quest’estate ha fatto il colpo riportando Gentile sotto la Madonnina. "Sono contento, mi trovo bene e cerco sempre di dare il massimo alla mia squadra come ho sempre fatto - dice al “Giorno“ lo stesso Gentile che indossa quest’anno il suo classico numero 5 - La strada è lunga, abbiamo fatto solo poche partite, siamo all’inizio. È ovvio che è bello aver vinto, ma vogliamo continuare a crescere lungo il nostro percorso di un campionato lunghissimo". Nel resto della A2 giocheranno oggi in casa le altre formazioni lombarde: l’Acqua San Bernardo Cantù ospita al PalaFitLine di Desio la Reale Torino, mentre a Orzinuovi la Gruppo Mascio attende l’Assigeco Piacenza sempre alle 18.Sandro Pugliese