Serie A2. Urania, Gentile sarà il riferimento. Cardani: "Vogliamo i playoff»

BASKET

Rinnovate ambizioni, la voglia di crescere e un volto del grande basket pronto a vestire i propri colori. L’Urania Milano si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione di Serie A2 con Alessandro Gentile come punto di riferimento. Nella sede milanese dello sponsor Wegreenit è stata presentata la nuova faccia dei Wildcats che hanno confermato pochi volti dalla passata stagione e cambiato corso tecnico con l’arrivo in panchina di Marco Cardani dopo 7 stagioni con coach Villa. "Siamo tutti molto ambiziosi e competitivi - si presenta subito il coach che l’anno passato ha ben allenato alla Pallacanestro Livorno - vogliamo raggiungere i playoff e siamo convinti di avere le armi per poterlo fare seppure in campionato lungo e complicato come quello di questa stagione. Un gruppo di italiani importanti per la categoria, due ottimi giocatori americani e tanti giovani vogliosi di crescere a partire da Matteo Cavallero che frutto proprio del settore giovanile Urania sin da piccolo". Adesso un lungo pre-campionato, poi l’esordio ufficiale è previsto all’Allianz Cloud per domenica 29 settembre contro la Fortitudo Bologna: "Promettiamo a tutti i nostri tifosi una squadra divertente da seguire, un basket dinamico, tanti giocatori di talento che possono dare spettacolo" è la dichiarazione di intenti di Cardani, che a Milano c’era già stato qualche giorno fa lavorando nel settore giovanile dell’Olimpia.

Il presidente Ettore Cremascoli è contento della nuova squadra, per lui un rapporto con l’Urania che parte da lontano visto che ci giocava quando era un bambino ed ora ne rappresenta la proprietà con la sua famiglia: "Siamo partiti da lontano, stiamo facendo un viaggio interessante, tante sfide, tante vittorie e siamo pronti sempre verso nuovi orizzonti". Quest’anno la formula prevede un girone unico con 20 squadre, la prima sale diretta in Serie A, dal 2° al 7° posto ai play-off, dall’8 al 13° ai play-in: "Il campionato è sicuramente interessante e finalmente si torna al girone unico come una volta anche se 38 giornate sono tante. L’esordio contro la Fortitudo è già bellissimo di per sé. Siamo ambiziosi, pensiamo di essere all’altezza di questo torneo e cerchiamo di fare un passo avanti".

Andrea Amato, milanese doc e playmaker della squadra alla sua terza stagione in Urania ha preso i gradi di capitano, riconfermato il bomber Giddy Potts e firmato il pivot Ike Udanoh (già visto anche a Cantù, tra le sue svariate esperienze italiane), potenzialmente formano un quartetto di fuoco insieme ad Alessandro Gentile che è un crack per la categoria: "C’è sempre l’emozione di iniziare una nuova stagione - dice il gm Luca Biganzoli alla sua decima stagione nella dirigenza milanese - l’inizio di un nuovo viaggio porta in sé obiettivi e nuove sfide. Per noi è un’occasione di migliorare e crescere. L’Urania non vuole essere solo la partita della domenica, vuole essere un modello sportivo, un modello di valori e di business per la città". Sandro Pugliese