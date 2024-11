Serie A2. Vigevano-Orzinuovi. Coach Pansa cerca il bis dopo la bufera. Dimissioni archiviate

La bufera è superata. E per riuscirci la Elachem Vigevano ha strappato una grande vittoria domenica contro Cantù. Solo qualche giorno prima, dopo lo scivolone a Verona, coach Lorenzo Pansa (nella foto) aveva rimesso il suo mandato nelle mani del presidente Spaccasassi che lo aveva rimandato al mittente. "Non è stato per la partita in sé – spiega il coach alla sua seconda stagione in Lomellina – ma per qualcosa che è accaduto nel gruppo-squadra e che ora si è sistemata". A vederlo sono stati gli oltre duemila del palaElachem che hanno potuto apprezzare la migliore versione dell’anno contro una squadra di livello come quella canturina, già sgambettata lo scorso anno proprio in un passaggio-chiave della stagione. Ma tutto questo è alle spalle. Questa sera alle 20.30 i ducali incroceranno Orzinuovi, reduce da una sconfitta a Forlì maturata solo dopo un overtime con una prova super di Devoe e Williams. "Troveremo una squadra ferita – è il pensiero di coach Pansa – intenzionata a fare bella figura. Noi? Il primo obiettivo sarà recuperare energie dopo lo sforzo di domenica; dal punto di vista tecnico le chiavi della partita saranno la nostra capacità di limitare il gioco di Orzinuovi e quella di reggere il confronto fisico dentro l’area. Di sicuro sarà una vera battaglia sportiva".

Umberto Zanichelli