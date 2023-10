Serie b interregionale, al palapanzini scontro tra le squadre anconetane: una classica da oltre venti anni. Goldengas-Stamura, un derby non solo per la gloria: servono punti a entrambe

La pressione sta indubbiamente più da una parte, ma i punti servono ad entrambe per non attardarsi troppo in classifica fin da subito. Già un derby caldo dunque quello odierno al PalaPanzini, dove si ritrovano le uniche due anconetane di serie B Interregionale, Goldengas Senigallia e Stamura Ancona: una classica ormai da oltre venti anni del basket marchigiano, con partite spesso rimaste nella storia dei due club. Lo scorso anno tra Goldengas e l’allora Luciana Mosconi fu rispettato il fattore campo, ma rimangono indelebili tra le tifoserie i derby del PalaRossini nell’ottobre 2018, deciso da una tripla a fil di sirena del dorico Centanni dopo un match tutto condotto dai senigalliesi e quello del febbraio 2020, quando a Senigallia fu la Goldengas a vincere con una tripla sulla sirena, da metà campo, di Paparella: l’ultima partita prima della sospensione dei campionati a causa del coronavirus. Insomma non ci si è mai annoiati e anche stavolta pur essendo soltanto la quarta giornata del girone E di B Interregionale la posta in palio peserà molto: entrambe hanno soltanto 2 punti e dunque non possono attardarsi troppo anche se certo è la Goldengas padrona di casa e decisamente più ambiziosa ed esperta a dove vincere a tutti i costi per non vedere i primi posti andarsene da subito. Si gioca oggi alle 18 con ingresso a 10 euro, 8 per i ridotti (genitori ragazzi giovanili locali) e gratis fino a 10 anni: arbitrano Scaramellini di Colli al Metauro (Pu) e Sperandini di Corridonia (Mc).

Andrea Pongetti