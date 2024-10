Slask Wroclaw Unahotels 65-73: blitz reggiano in terra polacca

Reggio Emilia, 29 ottobre 2024 – Una Pallacanestro Reggiana non brillantissima, ma lucida ed efficace nei momenti decisivi, espugna il parquet dello Slask Wroclaw ed ipoteca il passaggio alla seconda fase della Fiba Champions League.

Con questa vittoria i biancorossi chiudono il girone d’andata. Quello di ritorno, in cui la truppa di Priftis proverà ad accedere direttamente al secondo turno andando alla caccia del primo posto, comincerà il 12 novembre, al PalaBigi, ancora contro i polacchi.

Tre i grandi protagonisti del successo Unahotels: Winston con le sue ficcanti penetrazioni, Smith coi canestri dalla lunga e finalmente un solidissimo e concreto Gombauld. Dopo tre quarti vissuti in sostanziale, per non dire assoluto, equilibrio, con ben pochi strappi tra le due squadre, l’incontro si è deciso solo nell’ultimo periodo.

A farlo pendere dalla parte reggiana l’asse Winston-Smith: grazie alla “verve” del primo e alla precisione chirurgica dalla linea dei 3 punti del secondo, l’Unahotels scava il solco decisivo. Il resto lo fa una buona prova collettiva della difesa, che gioca con la giusta intensità, serra le fila e permette un attacco più fluido.

Il punto esclamativo alla gara, lo mette il citato Smith con la “bomba” del +7 a due minuti dalla fine, per il 63-70. La truppa di Rajkovic a quel punto non ha più le energie né il tempo per recuperare.

SLASK: Nunez 13, Kulikowski 2, Golebiowski 13, Ponitka 7, Penava 11, Blackshear 8, Bogucki 4, Lynch 3, Szelazek, Senglin 4. N.e.: Dydak e Adamczak. All.: Rajkovic.

UNAHOTELS: Barford 7, Gallo 3, Winston 16, Faye 8, Gombauld 12, Smith 13, Uglietti, Vitali 4, Grant 2, Chillo 2, Cheatham 6. N.e.: Fainke. All.: Priftis.

Arbitri: Gatis Salins (Let), Alexandre Deman (Fra), Yener Yilmaz (Tur)

Parziali: 17-17, 35-34, 51-53

Note: tiri da 3: Slask 6/18, Unahotels 8/25; tiri liberi: Wroclaw 9/14, Reggio Emilia 19/21.