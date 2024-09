Stasera debutta la Brixia . Al torneo “Sa Duchessa“ sfida il Valencia

Per la Brixia che punta a raccogliere soddisfazioni nel suo terzo anno consecutivo in A1 il primo test precampionato è di livello elevato. Alle 18.30 la squadra di coach Zanardi sarà in scena a Quartu S. Elena per affrontare il Valencia Basket in una delle due semifinali del quadrangolare internazionale "Sa Duchessa". Dalle 20.45 le padrone di casa di Sassari sfideranno Schio, mentre domani si "traslocherà" a Cagliari, dove alle 17 le due perdenti si contenderanno il terzo posto, con la finale che assegnerà l’edizione 2024 del torneo sardo che prenderà il via alle 19.15. Un banco di prova di assoluto valore per Tassinari e compagne che vogliono dimostrare di poter alzare l’asticella.L.M.