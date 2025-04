Successo per il torneo Ciao Rudy e Pasqua Basket a Pesaro: trionfo delle squadre bosniache

Nella giornata di Pasquetta si sono conclusi i quattro giorni del torneo Ciao Rudy "Memorial Piero La Rocca", giunto quest’anno alla sua 24° edizione, e il corrispettivo "Pasqua Basket femminile" gestito dall’Olimpia Basket Pesaro per la 21° edizione. Ancora una volta un grande successo, con oltre 140 squadre provenienti da tutta Italia e l’aggiunta di ben tre squadre provenienti da Novigrad-Sarajevo, città gemellata con Pesaro, che hanno riempito alberghi e tutti i campi della città fino ad arrivare al Palasport di Cattolica, Gradara e Gabicce Mare.

A conquistare la scena, fuori e dentro il campo, sono state sicuramente le formazioni bosniache della Realway Sarajevo; le due formazioni maschili, con grandi fisici e uno stile di gioco tipico della scuola jugoslava, ha sbaragliato la concorrenza, conquistando il primo posto nelle categorie under 15 (foto a sinistra) e under 17. I primi, annata 2010 campione nazionale in patria, ma con elementi ben più piccoli nonostante una statura intorno ai 185-190 cm, hanno vinto senza problemi, trionfando nella finale contro l’Asd Fortitudo Sant’Anastasia (Napoli) 71-34.

L’under 17 non è riuscita a concludere il torneo disputando la finalissima contro l’Horus a causa dell’annullamento previsto dalla FIP a seguito della scomparsa di Papa Francesco, ma grazie l’imbattibilità tenuta durante l’intero torneo, è stata premiata con il primo posto. Le ragazze under 15 hanno chiuso terze, essendo state sconfitte in semifinale 52-66 dall’Azzurra Cercola, queste ultime a loro volta sconfitte nella finalissima dalle giocatrici della Pallacanestro Breganze (Vicenza).

Nelle altre categorie, nel torneo femminile (foto le bosniache) Invicta Basket Livorno si è aggiudicata la categoria under 14, mentre nel torneo maschile la categoria Esordienti è stata vinta dal Asd Fortitudo, con le due formazioni dei Bees Pesaro, denominate in Rosso e Giallo, che si sono affrontate nel finale quinto-sesto posto dando vita ad una bella partita combattuta, e ugualmente un derby è stato disputato nella finale under 14 tra le due formazioni del Nuovo Basket Altopascio (Lucca). Le altre finali sono state sospese o neppure iniziate a seguito del comunicato emesso dalla FIP in seguito alla morte del Papa.

Leonardo Selvatici