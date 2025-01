Basket Serie A: per l’Estra Pistoia ancora buio, nona sconfitta di fila a Trieste, 80-75

Trieste, 12 gennaio 2025 – E’ ancora buio pesto per l’Estra Pistoia, che nonostante abbia combattuto e si arrivata vicina a giocarsi la vittoria (80-75 il finale) deve cedere in trasferta contro la Pallacanestro Trieste. Squadra in crescita, che ha già centrato il traguardo delle Final Eight e che era reduce da una vittoria in overtime a Scafati. Per Pistoia la situazione in classifica, con i due punti che mancano ormai da inizio novembre, resta difficile.

Per Pistoia, Kemp e Forrest chiudono con 22 punti a testa ma non basta. Trieste prova a comandare e ci riesce. Si arriva addirittura al 60-46 per i padroni di casa. Poi nell’ultimo quarto l’Estra prova a svegliarsi proprio con Forrest.

Nel finale Pistoia è ancora lì (78-73) ma è a quel punto che Trieste chiude i conti. L’Estra chiude dunque qui un girone d’andata che era iniziato sotto altri auspici. Adesso inizia una fase molto delicata. Servono punti e domenica 19 gennaio arriva l’Openjob Metis Varese.

Il tabellino

Pallacanestro Trieste-Estra Pistoia 80-75

Pallacanestro Trieste: Bossi, Ross 8, Reyes 2, Deangeli, Uthoff 10, Ruzzier 5, Campogrande ne, Candussi 12, Brown 8, Brooks 10, Johnson 8, Valentine 17. All.: Christian.

Estra Pistoia: Benetti ne, Christon 3, Della Rosa, Anumba, Pinelli ne, Rowan 10, Kemp 22, Cooke 6, Forrest 22, Boglio ne, Saccaggi, Silins 12. All.: Okorn.

Arbitri: Mazzoni (Grosseto), Pepponi (Perugia), Lucotti (Milano)