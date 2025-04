Ultimo match stagione regolare: Vuelle sfida Verona in diretta su Rai Sport

La buona notizia? Eccola: l’ultimo match della stagione regolare di domenica sul campo di Verona sarà trasmessa in chiaro dai Rai sport. Per cui la tifoseria può vedere in diretta se sul campo veneto ci sarà una resurrezione oppure si andrà avanti seguendo il canovaccio delle ultime gare. Quello di tiriamo giù le serrande ed andiamo tutti a casa che è meglio. A seguire il match di sabato scorso contro Udine c’era anche Giancarlo Sacco che ha festeggiato i 40 anni da allenatore tutti ai massimi livelli anche se ha... finito la stagione a Crema dove, non sopportando interferenze da parte della società, qualche settimana fa, al termine di un allenamento, ha chiamato il presidente per annunciargli che liberava l’appartamento e che poteva prendere in mano tutto lui. Con Sacco, curiosità, anche un giocatore di scuola nostrana come Giovanni Bocconcelli "veramente molto bravo...", dice il coach.

"La partita della Vuelle? In fase di telecronaca l’ho definita strana anche perché si è avuta l’impressione che i due americani e cioè Ahmad e King fossero in sciopero. Gente forse che non vede l’ora di andare via magari per chiudere la stagione in qualche altro campionato. Io non so dire cosa sia successo perché per capire alcuni meccanismi – continua Sacco – bisogna essere dentro. Però guardando il palasport con dentro 5mila persone la vigilia di Pasqua, qualche domanda qualcuno se la dovrebbe porre. Poi Udine, che è squadra abituata a vincere, se la fai giocare poi alla fine gioca per vincere perché hanno questa mentalità. Ma sicuramente non sono venuti a Pesaro con il coltello fra i denti anche perché, da quello che mi risulta, tutti i giocatori sono arrivati con le macchine private perché al termine della gara ognuno andava a casa sua, dalla famiglia. Sicuramente, ripeto, guardando quel pubblico seduto sulle tribune qualche domanda bisogna anche porsela: bastava portare via due punti in campi come Orzinovi, Torino e Cremona per essere nella parte alta della classifica e quindi giocarsi i play off da una buona posizione. La squadra? Se uno prende i giocatori singolarmente non sono male affatto, ma evidentemente qualcosa si è rotto dopo la reazione avuta dopo il disastro di inizio campionato. Maretto? Un buon giocatore ma adesso avrebbe bisogno durante il periodo estivo di entrare in quelle che una volta si chiamavano scuole di alta specializzazione, dove alcuni talenti venivano presi in cura da grandi allenatori per affinare i fondamentali. Una volta lo si faceva anche da noi con gente come Franco Bertini oppure Marco Marchionetti. Una volta".

Comunque domenica ultimo atto del campionato a Verona. Non una partita impossibile. Sulla carta. La cartina di tornasole per capire se si è veramente davanti a "tana liberi tutti".

m.g.