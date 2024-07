Un altro lungo per l’Estra. Fatta per la firma di Childs

Qualcosa torna a muoversi in casa dell’Estra Pistoia che dovrebbe essere in dirittura d’arrivo per mettere sotto contratto Elijah Childs, ala/centro di 25 anni visto in Italia in serie A2 con la maglia di Trapani nella stagione 2021-22. Un acquisto che, di fatto, chiude il pacchetto lunghi della squadra biancorossa per la prossima stagione. Prodotto dell’università di Bradley dove nell’ultimo anno ha viaggiato a 14 punti e 8 rimbalzi di media, Childs si fa notare nella sua prima avventura oltreoceano in Sicilia per poi passare nel 2022/2023 in Danimarca ai Bakken Bears, vincendo il campionato e debuttando in Champions League. Lo scorso anno aveva iniziato la stagione in Bundesliga con i MHP Riesen Ludwigsburg, anch’essa militante in Champions, per poi passare agli MLP Academics Heidelberg, sempre in Bundesliga, dove ha chiuso la stagione con 16 punti e 8.1 rimbalzi di media a partita contribuendo alla salvezza della squadra.

Si tratta di un giocatore dotato di grande atleticità, in grado di giocare fronte a canestro in uno contro uno e dotato di un buon tiro dalla media. Nella sua stagione da rookie a Trapani in serie A2 aveva chiuso con 18.6 punti e 9.9 rimbalzi di media a partita. Con l’arrivo di Childs, Pistoia come detto chiude di fatto il reparto lunghi che vede tra gli altri Brajkovic e Silins andando a mettere altra fisicità e chili sotto le plance. A quel punto la società punterà dritto a formare il reparto degli esterni con l’ingaggio di una guardia e di un’ala chiudendo così il cerchio degli stranieri. La ricerca dovrebbe essere orientata verso giocatori con punti nelle mani capaci sia di attaccare il ferro ma anche dotati di un buon tiro dalla lunga distanza. Una volta chiuso il discorso per quanto riguarda gli stranieri, all’appello dopo mancherebbe un giocatore italiano dal momento che il pacchetto ad oggi è formato da Della Rosa, Saccaggi e Anumba che poi dovrebbe venire completato con due elementi del settore giovanile. Il tutto in attesa che venga reso noto il nome del nuovo allenatore di cui ad oggi non ci sono grosse novità.

Maurizio Innocenti