Un clic e trovi campo e avversari. Boom di app per lo sport da strada

Le partite tra amici non passeranno mai di moda, soprattutto se per organizzarle basta un clic. Ormai spopolano le app che permettono di trovare i campetti dove praticare lo sport preferito, nel basket il punto di riferimento è Pick-Roll, attiva ormai da sei anni. Permette in un attimo di mettersi d’accordo per trovarsi. Ne abbiamo parlato con Dario Ferretti, ideatore del progetto nel 2018.

Ferretti, come è nata l’idea di Pick-Roll?

"Ero a Bristol e volevo trovare un campetto per fare due tiri, ma ben presto mi resi conto di quanto era complicato trovarli, soprattutto in un posto sconosciuto, Lì ho capito che ci poteva essere un modo per aiutare chi, come me, faceva fatica a trovare uno spazio adatto. Ho pensato subito ad un applicazione e così è partito tutto".

Come funziona?

"Pick-Roll è un’app che permette di unire giocatori e playground del mondo. Possiede la geolocalizzazione e ciò permette di mostrare, su una mappa, i campi vicini a te. Non solo, gli utenti possono aggiungerne di nuovi, inserendo informazioni riguardo al loro stato: per esempio la presenza di fontanelle, il numero di canestri, l’accessibilità per i disabili ecc. Chiaramente è possibile organizzare partitelle, trovando giocatori o con gli amici. Una volta arrivati al campetto basterà fare il check-in dall’app e tutti sapranno che sono lì, pronto per giocare".

Quanti utenti e quali traguardi ha raggiunto il vostro progetto?

"Attualmente contiamo più di 110.000 utenti, per noi il traguardo più prestigioso è essere da quattro anni l’app che gestisce le iscrizioni ai tornei federali organizzati dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro). Certo che anche aver lavorato per eventi promozionali con RedBull, Decathlon, Wilson, Foot Locker, Roadhouse e Ferrero ci rende molto fieri".

Che copertura avete in italia? E all’estero?

"Nel nostro paese possiamo dire di essere i leader del mercato del basket da strada. Fuori dall’Italia ci stiamo piano piano espandendo con tanti utenti registrati da Spagna, Messico, Argentina e Colombia, i cosiddetti ’paesi caldi’".

La parte più bella del vostro lavoro?

"Sicuramente quando ci contattano i ragazzi della community, soprattutto fuorisede, ringraziandoci per quello che facciamo".

Per quanto riguarda il futuro quali sono i progetti di Pick-Roll?

"Adesso siamo concentrati su Pick-Roll Manager, un gestionale uscito da pochi anni dedicato alle società sportive, che permette di controllare ogni aspetto consentendo di risparmiare tempo, insomma un software abbastanza completo. Come startup il nostro obiettivo per il futuro è crescere e posso dire che lo stiamo facendo con discreti risultati, sono stato personalmente a Houston per promuovere il nostro prodotto".

Recentemente, Pick-Roll ha aperto un round d’investimento per chiunque volesse aiutarli a crescere raccogliendo una parte della cifra da raggiungere.