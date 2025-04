Un Derby d’Italia che vale l’Europa. L’Olimpia deve vincere e sperare

Vincere o morire. O quanto meno sperare di restare in vita.Diventa fondamentale per l’Olimpia Milano ottenere un successo nell’ennesima edizione stagionale (alle 20.30) del Derby d’Italia contro la Virtus Bologna, questa volta nel penultimo turno di regular season di Eurolega. L’Armani non è più padrona del proprio destino: deve vincere, ma dovrà tenere l’orecchio teso anche a quello che succederà a Belgrado, dove la Stella Rossa giocherà contro l’Efes Istanbul. Una vittoria dei turchi sarebbe fondamentale per rimanere ancora con una speranza in caso di successo biancorosso.

Milano affronterà la sfida di questa sera senza Bolmaro, vittima della frattura delle ossa nasali in allenamento, oltre a Causeur e Dimitrijevic, ancor fermi per mal di schiena. Tornerà a disposizione Brooks, risolta l’influenza che l’aveva fermato a Napoli nella dèbacle di lunedì scorso. "Le numerose assenze non dovranno condizionare il nostro atteggiamento - dice coach Ettore Messina - dovremo giocare una partita attenta, fisica e con la volontà di provare a vincere, a Bologna e la gara successiva, per darci una chance di alimentare la speranza di raggiungere i play-in. Ci siamo parlati e ognuno di noi produrrà la miglior partita possibile contro un avversario eccellente".

Di fronte una Virtus Bologna che ha dominato la sfida contro il fanalino di coda Alba Berlino, settimana scorsa (64-108), ma che è formalmente già eliminata da tempo e si è appena separata da Visconti, Tucker e Graziulis riducendo il roster a disposizione di Ivanovic. In ogni caso è un confronto mai banale, quello che ha assegnato gli ultimi 4 scudetti del campionato italiano. "Abbiamo affrontato Milano tante volte durante questa stagione - dice il coach dei bolognesi - ma ogni partita è importante e questa deve contare come una finale. Dovremo scendere in campo con la stessa aggressività mostrata nelle ultime due gare".

Intanto, sempre a livello di Eurolega, le soddisfazioni arrivano dai giovani: l’organismo continentale ha infatti deciso di invitare la squadra Under 18 dell’Olimpia alla Final Eight che si disputerà a Dubai dal 22 al 25 maggio, in contemporanea alle finali dei “grandi“. Un altro riconoscimento per la società milanese, con il gruppo delle meraviglie del 2007 guidato da Michele Catalani che aveva raggiunto il secondo posto nel turno disputato a Belgrado. A Milano, intanto, è sbarcato una leggenda dei coach come Rick Pitino per visionare Luigi Suigo.